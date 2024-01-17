أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مزارعين في خراج بلدة الوزاني وألقوا باتجاهم أيضًا قنابل دخانية، دون تسجيل اصابات، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه مزارعين في خراج بلدة الوزاني ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.