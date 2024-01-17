أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف قوّة صهيونيّة راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس". ولفتت كتائب "القسام" إلى أنّ ماقتليها أوقعوا عددًا من أفراد القوّة بين قتيل وجريح.

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": استهدفنا قوّة صهيونيّة واشتبكنا معها في جنوب خانيونس وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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