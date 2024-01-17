بلينكن يحذر الشرق الأوسط من دخول المعركة المشتعلة بين غزة وإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الأربعاء، وجود فرصة كبيرة لامتداد الحرب في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ.

وأفاد بلينكن خلال جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "يجب تطوير السلطة الفلسطينية وتوحيدها، والدولة الفلسطينية بحاجة إلى هيكل حكومي يمنح الناس ما يريدون ويعمل مع إسرائيل".

وأكد على ضرورة زيادة المساعدات إلى غزة، مشددا على الدور الذي يجب أن تلعبه إسرائيل في تخفيف المعاناة الإنسانية.

واندلعت الحرب في غزة حينما هاجم مسلحو من حركة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة. وتقول إسرائيل إن أكثر من 130 شخصا لا يزالون محتجزين لدى الحركة.

وردت إسرائيل على هجوم حماس بفرض حصار وقصف واجتياح بري لغزة وهو ما أدى إلى تدمير القطاع الساحلي الصغير وقتل أكثر من 24ألف شخص، بحسب مسؤولين فلسطينيين معنيين بقطاع الصحة.

وقال بلينكن، الثلاثاء، إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني "سيُسوى بالأرض" مجددا في بضعة أعوام، وشدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية من أجل التوصل لأي تسوية إقليمية.