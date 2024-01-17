اليوم.. أبو الغيط يستقبل وزير خارجية اليونان بمقر الأمانه العامة للجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة، السيد جيورجوس جيرابتريتيس وزير الخارجية اليوناني.

وكان وزير الخارجية اليونانية قد زار الأردن قبل وصوله إلى مصر، والتقى ملك الأردن عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لبحث التطورات في قطاع غزة وسبل الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابتريتيس، إن مصر حليف استراتيجي لليونان في المنطقة، مؤكدا أن البلدين يبذلان أقصى جهد لحل الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني خلال مؤتمر صحفى مع نظيره سامح شكري بالقاهرة، أن المباحثات شملت تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتنسيق الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.