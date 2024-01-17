الحوثيون ينفذون عملية جديدة.. الرابعة في غضون يومين

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ الحوثيون عملية جديدة في البحر الأحمر، وكشفت بريطانيا عن تسجيل عملية بحرية جديدة في اليمن وهي الرابعة في غضون يومين.

وقالت شركة امبري للأمن البحري، إن 3 زوارق وطائرة مسيرة اقتربت من سفينة حاويات ترفع علم مالطا بالقرب من اليمن.

ولم تحدد الشركة البريطانية وضع السفينة أو من يقف وراء العملية التي يرجح انها لإجبار السفينة على تغيير مسارها بعيدا عن الموانئ الإسرائيلية.

وتعد العملية الرابعة منذ الاثنين حيث أعلنت حكومة صنعاء استهداف سفينتي شحن مرتبطة بإسرائيل احدها في خليج عدن وأخرى بالبحر الأحمر في حين تحدثت بريطانيا عن حادثة أخرى قبالة ميناء عصب الارتيري.