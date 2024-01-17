رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمال اندلاع حرب مع لبنان في الأشهر القادمة "أعلى بكثير"

اعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن احتمال اندلاع حرب على الحدود الشمالية مع لبنان صار "أعلى بكثير". واوضح هاليفي في بيان، "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".

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