بو حبيب: "حزب الله" يعي مصلحة لبنان والحرب ليست سهلة على اسرائيل لأن الصواريخ ستسقط عليها من الجهات كافة

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الى أنه "دائمًا نخاف من الحرب وهدفنا ترسيم الحدود وإظهارها حتى لا يحصل تعدٍ، ولا نتخلى عن العراق وصوتنا له في الجامعة العربية وموقفنا معه بسبب تعرضه لتعدٍ".

ولفت بو حبيب، في حديث للـ"lbc"، الى أنني "لا اعتقد ان ايران ستدخل في حرب اقليمية والحرب على لبنان ليست سهلة على اسرائيل والصواريخ ستسقط عليها من الجهات كافة"، معتبراً أن "الحوثيين يلعبون دورا دولياً وما قاموا به مرتبط بغزّة وموقفنا منسجم مع الموقف العربي وما نريده عدم توسّع الحرب".

وأكد أن "الحرب الداخلية تخرب البلد وإذا خيرنا بين حرب إقليمية وبين حرب أهلية سنختار الإقليمية لأنها تنتهي بعكس الأهلية، والحرب الداخلية تخرب البلد وإذا خيرنا بين حرب إقليمية وبين حرب أهلية فسنختار الإقليمية لأنها تنتهي بعكس الأهلية".

وشدد على أن "هناك واقع قائم في الجنوب وحزب الله جماعة لبنانية تعي مصلحة البلد ونحن نعارض ما تقوم به بعض التنظيمات غير اللبنانية من عمليات اطلاق صواريخ".