هآرتس: لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا لانهارت الكهرباء في لاهاي

رأى كاتب في صحيفة "هآرتس" العبرية أنه لو تم توصيل جهاز كشف الكذب بأحد المحامين الإسرائيليين أثناء خطاباته لانهارت شبكة الكهرباء في لاهاي، ولبقيت المدينة في الظلام حتى يومنا هذا .

واوضح الكاتب بي مايكل في صحيفة "هآرتس" أن "الحجم الهائل لمستوى الكذب والتضليل لدى فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية يفوق الوصف".