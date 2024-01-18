انت الان تتابع خبر شخص يطلق النار بمستشفى في بغداد.. الصحة تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، عن قيام شخص باطلاق نار في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)، مؤكدة إصابة شرطي وموظف.

وقالت الوزارة في بيان، "توضح وزارة الصحة حول ما حدث في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين عليهما السلام الطبية، حيث قام شخص مجهول بإطلاق النار ليلاً على شرطي وإصابه بجروح خطيرة وأصاب موظفاً آخر قبل أن يقدم على الانتحار بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية".

وأضاف البيان أنه "على الفور تم البدء باجراء تحقيق حول ملابسات الحادث".

وأكدت وزارة الصحة في بيانها "استمرار المستشفى بتقديم خدماته الصحية المختلفة بشكل طبيعي".