وزير الخارجية البريطاني حثّ طهران على وقف دعم الحوثيين في اليمن

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه "تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحث طهران على وقف دعم الحوثيين في اليمن".

وأكد كاميرون الذي يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يجب على إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيين بأسلحة ومعلومات استخبارية وأن تستخدم نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

ورأى انه"يجب على إيران أيضا أن تتوقف عن استخدام الوضع الإقليمي كغطاء للتصرف بشكل متهور وانتهاك سيادة الآخرين. لقد أوضحت ذلك لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان".

وحذر وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق الولايات المتحدة وبريطانيا من استمرار الاعتداءات على اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين سيواصلون ضرب السفن طالما الحرب مستمرة على غزة.