أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "دفاعاتها الجوية اعترضت طائرات بدون طيار من نوع أوكراني في مناطق موسكو ولينينغراد"، مؤكدة أن "أنظمة الدفاع الجوي نجحت في تدمير طائرة مسيرة واحدة فوق منطقة موسكو واعترضت طائرة مسيرة أخرى فوق منطقة لينينغراد".
في وقت سابق، صباح اليوم، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن "قوات الدفاع الجوي الروسية بضاحية بودولسك أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو، مشيرًا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية اعلنت تدمير واعتراض طائرات مسيرة أوكرانية بمنطقتي موسكو ولينينغراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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