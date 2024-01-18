الخارجية القطرية اعلنت إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة تنفيذا لاتفاق تم بوساطتها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنه "تم إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق تم بوساطتها ينص على إيصال أدوية للرهائن الذين احتجزتهم "حماس" ومساعدات لسكان القطاع".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التي قادت الوساطة بين إسرائيل و"حماس" يوم أمس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة وأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

ويعاني سكان غزة نقصا حادا في كل الخدمات والمواد الأساسية بعدما شددت إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الحصار على القطاع الخاضع أصلا لحصار منذ العام 2007، تاريخ سيطرة حركة "حماس" عليه.