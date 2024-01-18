الحوثيون اعلنوا استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" الأميركية في خليج عدن

أعلن الحوثيون "استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة". وأكدوا أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة".
وذكرت القوات المسلحة اليمنية في بيان، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعما وإسنادا لصمود إخواننا في قطاع غزة وفي إطار الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية عملية استهداف لسفينة "جينكو بيكاردي" الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".
وأضاف البيان، أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيزِ واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم".
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