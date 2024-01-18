الخارجية الباكستانية: باكستان نفذت سلسلة ضربات على مخابئ إرهابيين في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني

اعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن "باكستان نفذت سلسلة ضربات على مخابئ إرهابيين في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني"، مؤكدة "أننا تحترم تماما سيادة إيران ووحدة أراضيها".

واشارت الى ان "الضربات كانت دفاعا عن أمن باكستان ومصلحتها الوطنية"، لافتة الى "مقتل عدد من الإرهابيين داخل إيران خلال عملية اعتمدت على معلومات المخابرات". وشددت على أننا "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن شعبنا، وسنواصل مساعينا لإيجاد حلول مشتركة مع إيران ضد الإرهاب".

بدورها، افادت قناة "الجزيرة" عن مصادر باكستانية، بـ"ضرب 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق 40 إلى 50 كم داخل الأراضي الإيرانية".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد تنظيم جيش العدل في باكستان.

واعلن وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، في اشارة الى الهجمات الايرانية الاخيرة ضد الجماعات الارهابية، أنه "لم يتم استهداف اي مواطن باكستاني خلال الهجوم الصاروخي والمسير الايراني الاخير"؛ مبينا ان المستهدف هو زمرة "جيش العدل" الارهابية، والايرانيون الارهابيون داخل الاراضي الباكستانية.

وشدد على اننا "لن نجامل الارهابيين داخل العراق او باكستان، الذين يهددون الامن في ايران؛ نحترم سيادة ووحدة الاراضي الباكستانية، لكننا لن نسمح بان يتم التلاعب مع امن الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما نعتقد ان امن العراق وباكستان من امن ايران".