السلطات الإيرانية اعلنت مقتل 3 نساء و4 أطفال غير إيرانيين في القصف الباكستاني على قرية حدودية

اعلنت السلطات الإيرانية "مقتل 3 نساء و4 أطفال جميعهم غير إيرانيين في القصف الباكستاني على قرية حدودية". واعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن "باكستان نفذت سلسلة ضربات على مخابئ إرهابيين في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني"، مؤكدة "أننا تحترم تماما سيادة إيران ووحدة أراضيها". واشارت الى ان "الضربات كانت دفاعا عن أمن باكستان ومصلحتها الوطنية"، لافتة الى "مقتل عدد من الإرهابيين داخل إيران خلال عملية اعتمدت على معلومات المخابرات". وشددت على أننا "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن شعبنا، وسنواصل مساعينا لإيجاد حلول مشتركة مع إيران ضد الإرهاب".

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