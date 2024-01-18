مسؤول أمني باكستاني لـ"رويترز": قواتنا بحالة تأهب وأي مغامرة إيرانية أخرى غير محسوبة سنتصدى لها

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني كبير، قوله إنّ "القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى وأي مغامرة إيرانية أخرى غير محسوبة سنتصدى لها بقوة".

ويأتي ذلك بعد ضربات متبادلة من قبل باكستان وإيران على منتطقتين حدوديتين، حيث ذكر الجانبان أنهما استهدفا "إرهابيين"، فيما جاءت الضربة الباكستانية بعد الهجوم الإيراني.