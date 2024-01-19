سلام: نسبة ارتفاع اسعار السلع نتيجة ارتفاع كلفة الشحن ضئيلة ولا تؤثر بشكل كبير على المنتجات

اشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في حديث اذاعي الى موضوع السلفات المالية للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، لافتا الى انه "تمنينا قبل الأعياد أن يحل موضوع تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين وأن ندخل السنة الجديدة بمبادرة ايجابية، ولكن اليوم "استوت الطبخة عالآخر" وفي الجلسة المقبلة للحكومة أو الجلسة التي ستليها وكحدّ أقصى يجب أن يُقر هذا الموضوع بأكمله خصوصا أن الوضع لم يعد يحتمل اكثر". وأشار إلى أن "هناك حلّين يجب الأخذ بواحد منهما، ورافضا الكشف عن مضمونهما".

وعن ارتفاع السلع في ظل ارتفاع كلفة شحن البضائع بسبب الأحداث في البحر الأحمر وغزة، اعتبر سلام ان "التهويل الحاصل على المواطنين ليس دقيقا لأن نسبة ارتفاع الأسعار ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير على المنتجات، فالخوف من ارتفاع الاسعار ليس لهذا السبب بل الخوف من ان يستغل التجار كل هذه الحجج وما يحصل ويرفعون الاسعار عشوائيا. ولكن نحن لهم دائما بالمرصاد، وهناك مئات المحاضر تصدر عن الوزارة في حق هؤلاء أسبوعيا. وأتمنى على القضاء أخذ اقسى العقوبات في حق اصحابها كما على مجلس النواب اقرار قانون حماية المستهلك الذي تم الانتهاء من دراسته والذي يعطينا سلطة كبيرة لزيادة الغرامات ولجم المخالفين بسهولة".

وتوقع سلام ردا على سؤال، أن يوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الاسبوع المقبل الموضوع المتعلق بالتعميم ١٥١.