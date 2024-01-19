عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ الليلة الماضية جراء تواصل العدوان على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد، مُنذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 77 شخصًا وإصابة العشرات بجروح، خلال الساعات الأخيرة، واستشهد 12 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون بعد أن قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، كما أصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد النور في حي الصبرة بالمدينة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق مختلفة من شمال القطاع، من ضمنها بلدة ومخيم جباليا.

واستشهد 8 أشخاص وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال لمنزل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تعرض المنطقة لقصف عنيف من مدفعية الاحتلال.

واقتحمت دبابات الاحتلال وآليته العسكرية محيط مستشفى ناصر الطبي، وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس ، ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية جنوب المحافظة، كما شن طيران الاحتلال غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.