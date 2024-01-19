الرئيس الأرميني يجري اجتماعات مع نظيره الأرجنتيني والأمين العام للأمم المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد عقد رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان اجتماعات مع الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وكذلك المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. اجتماعات مع الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وكذلك المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة أنباء أرمنبرس الأرمينية ، اليوم الجمعة ، إن خاتشاتوريان ومايلي ناقشا جدول الأعمال الثنائي ذي الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج والفرص لتعزيز العلاقات بين البلدين. كما تمت مناقشة الإصلاحات الاقتصادية للرئيس مايلي. وتم تسليط الضوء على الجهود الرامية إلى تعميق العلاقات الودية الأرمنية الأرجنتينية.

وتابعت أنه خلال الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، قدم الرئيس الأرميني تفاصيل حول آخر التطورات في المنطقة والنهج المبدئي لأرمينيا فيما يتعلق بإرساء سلام مستدام ودائم في جنوب القوقاز.

وأعرب جوتيريش عن أمله في حل الصراعات الإقليمية بسرعة، مما يضمن الاستقرار والتنمية للمنطقة بأكملها. وشدد الجانبان على ضرورة إحلال السلام النهائي وعلاقات حسن الجوار في المنطقة.

كما أجرى الرئيس الأرميني مباحثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ عن الوضع في منطقة القوقاز وآفاق وفرص مواجهة التحديات الأمنية. وشدد خاتشاتوريان وكيري على أهمية المواقف المبدئية التي تهدف إلى حماية القيم الديمقراطية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.