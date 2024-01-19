اخبار العالم

مخيم طولكرم يتحول إلى ركام بعد اقتحام استمر أيام.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت منطقة مخيم طولكرم دمار كبير، خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد اقتحام استمر أكثر من يومين.

 

وعرض المقاومة الفلسطينية عدد من الصور للدمار الذي لحق بالمباني والبني التحتية.

مخيم طولكرم
40d5a7c26f.jpg
مخيم طولكرم
3d66ff0388.jpg
مخيم طولكرم
98ff6a78ac.jpg
مخيم طولكرم
a9a5286856.jpg
مخيم طولكرم
e346d30107.jpg
مخيم طولكرم
996cc001ba.jpg
مخيم طولكرم
3fd08b4c4c.jpg
مخيم طولكرم
d38ed4b4a8.jpg
مخيم طولكرم

        

 

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أعلن مساء أمس الخميس، أنه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأضاف أبو ردينة: "المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. إن تصريحات الإدانة والتنديد وحدها لم تعد تكفي، وإذا كانت هناك إرادة دولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة والعالم، لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا