مخيم طولكرم يتحول إلى ركام بعد اقتحام استمر أيام.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت منطقة مخيم طولكرم دمار كبير، خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد اقتحام استمر أكثر من يومين.

وعرض المقاومة الفلسطينية عدد من الصور للدمار الذي لحق بالمباني والبني التحتية.

مخيم طولكرم

مخيم طولكرم

مخيم طولكرم

مخيم طولكرم

مخيم طولكرم

مخيم طولكرم

مخيم طولكرم

مخيم طولكرم

مخيم طولكرم

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أعلن مساء أمس الخميس، أنه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأضاف أبو ردينة: "المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. إن تصريحات الإدانة والتنديد وحدها لم تعد تكفي، وإذا كانت هناك إرادة دولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة والعالم، لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".