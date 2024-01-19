ميقاتي التقى ممثل الحكومة الفرنسية لقضايا البحر المتوسط وهنأ رئيس وزراء الكويت على تشكيل حكومته

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ممثل الحكومة الفرنسية لقضايا البحر المتوسط كريم أملال، في حضور سفير فرنسا في لبنان ايرفيه ماغرو، وتندرج زيارة الموفد الفرنسي في اطار تفعيل المبادرات السابقة في موضوع العلاقة بين دول البحر المتوسط.
كما اجرى ميقاتي اتصالا برئيس وزراء الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح وهنأه بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وجرى البحث في الوضع الراهن في المنطقة والعلاقات اللبنانية- الكويتية.
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