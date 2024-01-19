رفع موزاييك القديس شربل في الفاتيكان وكنائس لبنان قرعت أجراسها فرحًا

قرعت الكنائس في الأراضي اللبنانية كافة أجراسها، تزامنا مع رفع موزاييك القديس شربل في بازيليك مار بطرس في الفاتيكان.

وهذه اللوحة العملاقة التي تم تكريسها قبل نحو شهر من قبل البابا فرنسيس، رُفعت في البازيليك من سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن بالتعاون مع الرهبانية اللبنانية المارونية، على ان يلي رفع اللوحة قداديس احتفالية للمناسبة.

وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قد دعا في قداس الاحد، إلى وقفة صلاة وشكر وابتهال إلى الله لكي بشفاعة القدّيس شربل يمنح لبنان الإستقرار والسلام، ويحقّق أمنيات البابا فرنسيس الذي سمح بهذه المبادرة وشجّعها.

وطلب الراعي من المطارنة، تكليف كهنة الرعايا ولجان الأوقاف بقرع الأجراس في جميع الكنائس بالتزامن مع رفع موزاييك القدّيس شربل، ولمدّة خمس دقائق.