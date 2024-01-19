الوكيل البطريركي في الأردن: شخصية القديس شربل استثنائية واسمه أصبح على لسان كل الناس

اشار الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في الاردن الخوري جوزيف سويد، في حديث تلفزيوني الى ان "لوحة القديس شربل ستوضع بالقرب من ضريح البابا بولس السادس في الفاتيكان، وهذه الفسيفساء ستكون اخر عمل يرفع في البازيليك بحاضرة الفاتيكان".

ولفت سويد الى ان "شخصية القديس شربل ستبقى استثنائية، فإبن بقاعكفرا الذي يشرف على وادي القديسين ويعطينا بركته أصبح على لسان كل الناس وهو قصة وطن عميقة".

واعتبر انه "من اصغر قلعة في محبسة عنايا نذهب الى حدث لاكبر قلعة في حاضرة الفاتيكان، فهنئيا للكنسية المارونية وللرهبنة المارونية اللبنانية ولمن حمل اسم شربل او يوسف وهنيئا للشعب اللبناني وللكنيسة جمعاء"، معتبرا ان "ما حصل اليوم هو أكبر تكريم للدير والرهبنة المارونية والارض والكنيسة وللانسان وللمؤمنين وغير المؤمنين".

واشار سويد الى انه "في العام 1898فاح عطر قداسة قديس من لبنان اسمه شربل مخلوف من محبسته في عنايا، واليوم في 19 كانون الثاني 2024 يفوح عبير قداسة القديس شربل من قلعته الجديدة في روما بالفاتيكان، واليوم لا شيء يعلو على اصوات اجراس الكنائس في لبنان".