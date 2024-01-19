"النشرة": الطيران الاسرائيلي نفّذ 6 غارات على المنطقة الواقعة بين الطيري وكونين

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "تعرّض محيط محطة التكرير في سهل الخيام لسقوط قذيفتين مدفعيتين"، مشيرا الى أن "الطيران المسير الاسرائيلي نفذ 6 غارات على المنطقة الواقعة بين الطيري وكونين".

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