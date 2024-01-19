قوى الأمن: توقيف شخص في عرمون نفذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية بمختلف المناطق اللبنانية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت ل​شعبة المعلومات​، عن قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة بطريقة احتياليّة تستهدف المواطنين وأصحاب المحال التّجاريّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت هذه الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: ق. خ. (من مواليد عام 1987، مكتوم القيد)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-01-09، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في ​عرمون​. وبتفتيشه ضبطت بحوزته كميّة من ​حشيشة الكيف​".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّرقة بطريقة احتياليّة، طالت مواطنين وأصحاب محال تجاريّة في مناطق الجنوب، جبل لبنان، بيروت، بعلبك والشّمال، فكان يطلب تصريف مبلغٍ ماليٍّ؛ وأثناء ذلك يُقدم على سرقة جزء من المبلغ من يد الضحيّة".

وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".