لابيد: إذا خضعت السلطة الفلسطينية لإصلاح حقيقي فيمكنها أن تلعب دورا في مستقبل غزة

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى إنه "إذا خضعت السلطة الفلسطينية لإصلاح حقيقي، فإنها يمكن أن تلعب دورا في مستقبل غزة بعد الحرب".
وأنه "إذا خضعت السلطة الفلسطينية لإصلاح حقيقي في موضوع التحريض والفساد، فمن الممكن استخدام أجهزتها المدنية في بعض المكونات في غزة"، لكنه حذر من أنه "لا يعتقد أحد أن هناك دولة فلسطينية سيتم إنشاؤها في غزة" بمجرد انتهاء الحرب".
والولايات المتحدة، تكرر من جانبها أن إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة والاعتراف بها هو أمر ضروري لتحقيق "أمن حقيقي".
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