شركة الشحن الفرنسية CMA CGM ستقوم بشراء شركة الخدمات اللوجستية البريطانية مقابل 719 مليون دولار

اعلنت شركة CEVA Logistics، وهي وحدة تابعة لمجموعة الشحن الفرنسية CMA CGM، إنها "ستشتري شركة الخدمات اللوجستية البريطانية Wincanton (WIN.L)، وتفتح علامة تبويب جديدة في صفقة نقدية بالكامل، تبلغ قيمتها حوالي 600 مليون جنيه إسترليني (حوالي 719 مليون دولار)"، مشيرة الى إن "عملية الاستحواذ ستوسع عروضها في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية في بريطانيا وأيرلندا، وذلك باستخدام خبرة الشركة البريطانية في الشراكة مع محلات البقالة وتجار التجزئة".

بدورها، اشارت شركة "Wincanton"، الى إن "مجلس إدارتها يعتزم التوصية بالإجماع بأن يصوت مساهموها لصالح الصفقة".

وتنشط شركة Wincanton عبر مجموعة واسعة من الأسواق بدءًا من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وحتى الوقود والدفاع، وتعمل في أكثر من 170 موقعًا.