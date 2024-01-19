اعلنت شركة CEVA Logistics، وهي وحدة تابعة لمجموعة الشحن الفرنسية CMA CGM، إنها "ستشتري شركة الخدمات اللوجستية البريطانية Wincanton (WIN.L)، وتفتح علامة تبويب جديدة في صفقة نقدية بالكامل، تبلغ قيمتها حوالي 600 مليون جنيه إسترليني (حوالي 719 مليون دولار)"، مشيرة الى إن "عملية الاستحواذ ستوسع عروضها في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية في بريطانيا وأيرلندا، وذلك باستخدام خبرة الشركة البريطانية في الشراكة مع محلات البقالة وتجار التجزئة".
بدورها، اشارت شركة "Wincanton"، الى إن "مجلس إدارتها يعتزم التوصية بالإجماع بأن يصوت مساهموها لصالح الصفقة".
وتنشط شركة Wincanton عبر مجموعة واسعة من الأسواق بدءًا من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وحتى الوقود والدفاع، وتعمل في أكثر من 170 موقعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الشحن الفرنسية CMA CGM ستقوم بشراء شركة الخدمات اللوجستية البريطانية مقابل 719 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.