"سرايا القدس": قصفنا تمركزًا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي شرق مخيم المغازي

ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّنا قصفنا بوابل من قذائف الهاون، تمركزًا لجنود وآليّات العدو الصّهيوني في منطقة السعايدة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة".
وأفادت بـ"أنّنا قصفنا بقذائف الهاون جنود العدو الصّهيوني وآليّاته في محاور التّقدّم شرق مخيم البريج".
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