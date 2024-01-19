"سرايا القدس": قصفنا تمركزًا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي شرق مخيم المغازي

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّنا قصفنا بوابل من قذائف الهاون، تمركزًا لجنود وآليّات العدو الصّهيوني في منطقة السعايدة شرق مخيم المغازي وسط ​قطاع غزة​".

وأفادت بـ"أنّنا قصفنا بقذائف الهاون جنود العدو الصّهيوني وآليّاته في محاور التّقدّم شرق مخيم البريج".