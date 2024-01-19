انت الان تتابع خبر أبرزها كسر العقدة.. 3 تحديات يصطدم بها "أسود الرافدين" وكاساس في مباراة اليابان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مباراة اليابان تعني الكثير لمدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس، وهي ليست 90 دقيقة عابرة، إنما ستحمل في طياتها تحديات كثيرة يأمل المدرب الإسباني الفوز بها، على الصعيدين الشخصي والمهني.

ورغم أن مجموعة العراق تتألف من 3 منتخبات أخرى إلى جانب "أسود الرافدين"، لكن لا أحد يتحدث عن فيتنام وإندونيسيا بقدر الحديث عن مواجهة اليابان، وهذا الأمر حاول كاساس تقليل تأثيره على اللاعبين.



تحديات مواجهة اليابان وبحسب winwin:

تأكيد الكفاءة

رغم النتائج الإيجابية والانتصارات الكثيرة التي سجلها خيسوس كاساس مع المنتخب العراقي، لكن إلى الآن ما زال البعض يشككك في كفاءة المدرب وقدرته على قيادة المنتخب العراقي، فهناك من يقول بأن المباريات التي خاضها خيسوس كاساس مع العراق لم تكن بمستوى الطموح ومن بينها بطولة كأس الخليج "خليجي 25".

خيسوس كاساس إن فاز على اليابان سيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث سيثبت قدرته على إدارة المباريات ومواجهة أي خصم كان، كما سيجعل الانتصار منتخب العراق مرشحًا بارزًا للتتويج باللقب، كونه هزم المرشح الأول لنيل اللقب.