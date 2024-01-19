انت الان تتابع خبر بقيمة 32 مليون دولار ومن طراز MQ9.. خفايا إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة في ديالى (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، لوكاس توملينسون، في تغريدة على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، تابعتها الخليج 365، ان "الفصائل المسلحة أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ9 ليلة الخميس في محافظة ديالى العراقية"، مشيرا الى ان "هذه الحادثة تعتبر الثانية منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".

وهذه المسيرة هي طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ9 بقيمة 32 مليون دولار، بحسب لوكاس توملينسون.