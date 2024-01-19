الأرصاد الجوية: طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى مساء الإثنين

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "منطقةً من الضّغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشّرقي للمتوسّط، تؤدّي إلى طقس مستقر، مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة لهذا الشّهر. ويستمرّ حتّى مساء الإثنين، حيث يتأثّر الحوض الشّرقي للمتوسّط بمنخفض جوّي متمركز فوق ​البحر الأسود​".

ونفت في نشرتها الصّباحيّة، "ما يتمّ تداوله على وسائل التّواصل الاجتماعي، عن حدوث عاصفة ثلجيّة شديدة في 20 و21 كانون الثّاني"، مهيبةً بالمواطنين "أخذ المعلومات من مصادرها الرّسميّة". وأشارت إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر كانون الثّاني يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و17 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في ​لبنان​ اليوم الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا السّبت غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، واستمرار ظهور الضّباب المحلّي على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع رياح ناشطة، وارتفاع بدرجات الحرارة على السّاحل ودون تعديل على الجبال وفي الدّاخل، وانخفاض بنسبة الرّطوبة. ويُحتمل تكوّن طبقات خفيفة من الغبار".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين غائم جزئيًّا، بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع رياح ناشطة وارتفاع بدرجات الحرارة. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ابتداءً من بعد الظّهر، مع اقتراب المنخفض الجوّي، ويتحوّل الطقس إلى غائم، إذ تتساقط ​أمطار​ في الفترة المسائيّة؛ ويتوقّع أن تشتدّ خلال فترة ليل الإثنين/ صباح الثّلثاء".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة إلى جنوبيّة غربيّة متقلّبة ضعيفة أحيانًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط إلى سيّئ أحيانًا على الجبال بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".