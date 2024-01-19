الجارديان البريطانية: إدراج إسرائيل كسادس دولة عالميا من حيث اعتقال الصحفيين

الشارقة - اميمة ياسر - قالت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن لجنة حماية الصحفيين الدولية، إنه تم إدراج إسرائيل كسادس دولة عالميا من حيث اعتقال الصحفيين.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تفوقت على إيران في ملف قمع الصحفيين؛ حيث اعتقلت دولة الاحتلال ١٩ صحفيا مقابل ١٧ صحفيا معتقلين في إيران.

وبحسب بيان لجنة حماية الصحفيين الدولية، تعتمد دولة الاحتلال على قرارات الاعتقال الإداري في حبسها للصحفيين الفلسطينيين دون تهم أو محاكمات قانونية.

وأوضحت جودي جينسبيرج، المدير التنفيذي للجنة، أن دخول إسرائيل قائمة الدول المعتقلة للصحفيين يعكس واقع حرب إسرائيل على الرأي والصحافة المعارضة للعدوان على قطاع غزة، مضيفة: "تستخدم دولة الاحتلال أساليب سيئة لقمع الصحفيين، ومن الضروري أن تتوقف تلك الممارسات".