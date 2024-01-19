بالفيديو والصور- السفير الياباني يركب الجمل ويتجول في مضمار الهجن بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقل أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، الجمل وتجول به في ساحة مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، على هامش حضوره فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون اليابانية "جايكا"، ووفد فرنسي، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، و اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعددا من السائحين، وجمع غفير من أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء، وكافة المحافظات المصرية.

وأثنى السفير الياباني على رياضة الهجن، واهتمام المسئولين في الدولة المصرية بشكل عام، والمسئولين بمحافظة جنوب سيناء بشكل خاص بهذه الرياضة التي تعبر عن التراث السيناوي، وتعد جزء أصيل من عادات القبائل البدوية.

وقال إن ما شهده من تنظيم رائع للسباق، والإمكانيات العالية التي يتمتع بها المضمار تجعله مؤهل لإقامة سباقات عالمية تجذب أنظار العالم لهذه الرياضة الممتعة والمشوقة.

ويتضمن السباق 31 شوطًا، بواقع 6 أشواط في اليوم الأول، و8 أشواط رئيسية في اليوم الثاني، و 17 شوطا في اليوم الثالث، بإجمالي 1380 متسابق يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية.