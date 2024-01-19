"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا طائرة مُسيَّرة أميركية بسماءِ محافظة ديالى كانت قادمة من الكويت

أعلن "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّه "استمرارًا بنهجِنا في مقاومةِ الاحتلالِ الأميركي في العراقِ والمنطقة، ونُصرةً لأهلِنا في غزّة، ودفاعًا عن سيادةِ بلدِنا وأجوائِهِ المُستباحةِ من قبلِ طيرانِ قواتِ الاحتلال، استهدفَ المجاهدونَ أمسِ الخميس، طائرة مُسيَّرة من نوعِ "MQ9" تابعةً للاحتلالِ الأمريكيِّ في سماءِ محافظةِ ديالى، بالسلاحِ المناسب، كانت قادمةً من قاعدةِ علي السالم في الكويت".
وأكّدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، على "استمرارَها في مواجهةِ ودكِّ معاقلِ العدو، ونَعِدُكم بالمزيد".
كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا طائرة مُسيَّرة أميركية بسماءِ محافظة ديالى كانت قادمة من الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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