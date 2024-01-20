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روسيا تعترض صاروخين و3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا أو" وثلاث طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا، وفق روسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "تم إحباط محاولة نظام كييف ارتكاب هجوم إرهابي لاستهداف مواقع على الأراضي الروسية، باستخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز "توتشكا أو وكذلك "طائرات مسيرة".
وأضافت أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت صاروخين وثلاث مسيرات.
وفي وقت سابق ذكر حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز أنه تم اعتراض 3 طائرات مسيرة أوكرانية، مؤكدا عدم وقوع أي أضرار أو إصابات.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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