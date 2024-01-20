حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم

افادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن حلة الطرقات الجبلية المقطوعة، وهي كفرذبيان، حدث_بعلبك، العاقورة، حدث_بعلبك، عيناتا، الارز، جرد_مربين الهرمل، القبيات، الهرمل".

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