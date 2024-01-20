رئيس "الرعاية الصحية": نهتم بتشجيع الاستثمار الصحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بعدد من ممثلي "INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS" IMM مونتسوريس الفرنسية، أكبر مراكز متخصصة لعلاج مرضى الأورام والقلب في فرنسا، بحضور هيفاء الحربي، مدير التعاون الدولي بـ IMM، وراميلا بنبتيكا، منسق التعاون الدولي بـ IMM، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وجهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، ومنشآتها الصحية وبنيتها التحتية المتطورة، والتزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الرقمنة والخدمات ومعايير الجودة، وحصولها على الاعتمادات القومية والدولية، وتدريب الموارد البشرية، ومشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، واهتمامها بالانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية.

وناقش اللقاء، بحث سبل عقد شراكة وتعاون استراتيجي بين الجانبين في مجالات متعددة للرعاية الصحية المتقدمة، والاستشارات الطبية عن بُعد Second Opinion Consultants، بالإضافة إلى تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي في مصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع IMM لتعزيز التعاون والتبادل الطبي في علاج المرضى، والعلمي لتبادل الخبرات ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في مجالات علاج أمراض وجراحات الأورام والقلب، والذي يعد منهجًا فعالًا ومجديًا لتحسين الرعاية الصحية للمرضى في مختلف الأنحاء، كما ناقش التطلع نحو إنشاء منصة تنسيقية "HUP" لهذا الغرض.

وأكد "السبكي"، اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الصحي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التواجد في الدول العربية والإفريقية والعالم تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، وأن السوق المصري واعِد ومحفِّز.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، ورفع مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار، لافتًا إلى تشكيل مجموعة عمل بين هيئة الرعاية الصحية ومونتسريوس الفرنسية لوضع أطر بروتوكول التعاون المرتقب بينهما.

وأكد قوة العلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر وفرنسا سيعزز من إمكانات القطاع الصحي في البلدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

ودعا الدكتور أحمد السبكي، ممثلي والخبراء والاستشاريين الطبيين لـ IMM لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات خلال زياراتهم لمصر، والاطلاع على الإمكانات والتجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى في المنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات.

كما دعا "السبكي"، ممثلي IMM للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، المقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء 7 مارس المقبل.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو IMM بالجهود المبذولة وإنجازات هيئة الرعاية الصحية وانعاكاساتها الإيجابية على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المصري الفرنسي في شتى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة خلال الفترة القادمة، وأعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل التعاون المشترك.

شارك في اللقاء: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على الشراكات الدولية وتحقيق رؤية الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، مدير السياحة العلاجية بالهيئة، ونوران سامي، عضو المكتب الفني والمسئول عن ملف السياحة العلاجية بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة رضوى، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.