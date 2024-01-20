البحرين تبحث مع سريلانكا وأوزبكستان أوجه التعاون المشترك

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، مع وزير خارجية سريلانكا علي صبري، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل بما يلبي المصالح المتبادلة.

كما تم خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، بمناسبة انعقاد قمة دول حركة عدم الانحياز - مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وفي السياق، اجتمع الدكتور الزياني، مع النائب الأول لوزير الشؤون الخارجية في أوزبكستان الدكتور باكهمجون أعلايوف، حيث جرى بحث مسار التعاون المشترك بين البلدين وسبل تنمية علاقات الصداقة المتميزة في مختلف المجالات بما يلبي المصالح المشتركة، إضافةً إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.