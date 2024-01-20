القسام تستهدف تحشدات ومعدات إسرائيلية في خانيونس ومخيم النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، استهدافها تحشدات لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة شمال وجنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

كما تم استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية، بقذيفة التاندوم في محور التقدم شمال مخيم النصيرات.

وأشارت القسام، إلى أنها سوف تنشر بعد قليل مشاهد توثق عملية قنص جندي إسرائيلي، نفذها مجاهدو سرايا القدس جنوب مدينة غزة.

وأدى الصراع الحالي الدائر بين إسرائيل وحماس في غزة، عن مقتل قرابة ثلاثة أضعاف عدد القتلى في القطاع مقارنة بالسنوات الخمس عشرة الماضية مجتمعة، بحسب تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين والتابعة للمنظمة.

وكشفت الإحصائيات الصادرة، ان هناك أكثر من 24620 فلسطينيًا قتلوا في غزة، منذ بدء الحرب الأخيرة بهجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوب 2023.

وتعكس حصيلة القتلى التي أعلنتها الأمم المتحدة أيضا العدد الذي أعلنته وزارة الصحة التي تديرها حماس في غز.