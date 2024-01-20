في 4 بنوك.. الحدود القصوى للتعاملات خارج مصر من الكريدت كارد بعد خفضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلنت 4 بنوك خفض الحدود القصوى للتعاملات الشهرية للشراء والسحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" بداية من شهر يناير الجاري وتحديد الحدود المتاحة داخل مصر للشراء من المواقع الأجنبية على الإنترنت بسبب ضغوط استمرار نقص النقد الأجنبي.

كانت بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB ومصرف أبوظبي الإسلامي والعربي أعلنوا على التوالي خفض حدود التعاملات خارج مصر بداية من شهر يناير الجاري ومن المرتقب أن تعلن باقي البنوك خفض حدودها قريبا.

خلال آخر عام ونصف شددت البنوك من قيود السحب النقدي والشراء خارج باستخدام بطاقات الدفع منها وقف التعاملات النهائية خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل، ومسبقة الدفع، بعد استمرار نقص موارد النقد الأجنبي وزيادة طلبات الشراء وانتشار الدولرة بالسوق السوداء للمضاربة على العملة.

وقررت البنوك تحجيم تعاملات بطاقات الـ"كريدت كارد" داخل مصر إلى 250 دولار بحد أقصى شهريا، فيما ألزمت العملاء المسافرين خارج مصر بالاتصال بخدمة "الخط الساخن" للبنك التابع له العميل لطلب فتح الحدود القصوى لبطاقاتهم مع ضرورة تقديم مستندات السفر خلال 90 يوما من استخدام الحدود تجنبا لإغلاق التعاملات الدولية عليهم وإدراج أسمائهم في القوائم السلبية لـ"أي سكور" للتصنيف الائتماني.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل استخدامات بطاقات "كريدت كارد" داخل وخارج مصر بعد خفضها في 4 بنوك.

البنك الأهلي المصري

- حد السحب النقدي الشهري خارج مصر: خفض الحدود القصوى ما يعادل الدولار أو أية عملة أخرى إلى بين 1.5 ألف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه من 2.5 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه سابقا.

- حد المشتريات الشهري: تراجعت الحدود ما يعادل الدولار من 7 آلاف جنيه إلى 85 ألف جنيه بدلا من نحو 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للشراء داخل مصر "الإنترنت": يتراوح بين 50 دولار إلى 250 دولار شهريا حسب نوع البطاقة.

بنك CIB

- حد السحب النقدي الشهري خارج مصر: تم خفض الحدود القصوى ما يعادل الدولار بين ألفين جنيه و2.5 ألف جنيه بدلا من 2.5 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه سابقا.

- حد المشتريات الشهري: تراجع إلى ما يعادل ألفين جنيه إلى 100 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للشراء داخل مصر"الإنترنت": يتراوح ما يعادل الدولار 2 ألف جنيه إلى 7.75 ألف جنيه حسب نوع حساب العميل.

مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر

- حد السحب النقدي الشهري خارج مصر: خفض الحدود القصوى إلى بين 50 و100 دولار شهريا.

- حد المشتريات الشهري: سجلت بين 500 دولار إلى 2 ألف دولار بحسب نوع البطاقة.

- الحد الأقصى للشراء داخل مصر شهريا "الإنترنت": يبلغ 50 دولار كحد أقصى لكافة أنواع البطاقات.

البنك العربي

- حد السحب النقدي الشهري خارج مصر: سجلت الحدود ما يعادل بالدولار 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

- حد المشتريات الشهري: ما يعادل بالدولار من 10 آلاف جنيه إلى 80 ألف جنيه حسب نوع البطاقة.

- الحد الأقصى للشراء داخل مصر شهريا "الإنترنت": من 50 دولار إلى 250 دولار كحد أقصى حسب نوع البطاقة.

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