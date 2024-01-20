أشار الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، خلال لقاء مع وكالة داخلية الحزب في عاليه، إلى أنّ "الحرب التي إندلعت في غزة كما العدوان على الجنوب مستمرّ وقد تطول الحرب أكثر من سنة، ونعمل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والمخلصين في البلد لتجنّب توسّع الحرب، وإذا حصل الأسوأ كما العام 2006 فنحن مستعدّون لاستقبال أهلنا".
في سياق آخر، أشار جنبلاط إلى "أننا نجحنا في التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون ونتمنى أن يتم تعيين رئيس للأركان في المدى القريب".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: نعمل مع برّي ونصرالله والمخلصين بالبلد لتجنّب توسّع الحرب ومستعدون لاستقبال أهلنا إذا حصل الأسوأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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