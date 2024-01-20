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سرايا القدس تستهدف جنود وآليات إسرائيلية في كمين وغارات عنيفة بخانيونس

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، أنه بعد عودة قواتها من مناطق الاشتباك شرق غزة، قاموا باستهداف عدد من الآليات العسكرية للعدو في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار، ما أدى لتدمير الآليات وإيقاع الجنود فيها بين قتيل وجريح.

وأضافت : "تشهدف حاليا مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، غارات إسرائيلية عنيفة".

 

على جانب آخر، استشهد 10 فلسطينيين، اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة. 

وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد أربعة أشخاص في قصف لشقة سكنية في مخيم "النصيرات" وسط القطاع. 

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة آخرين استشهدوا في قصف استهدف منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمالا. 

 

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 3 شهداء، جراء قصف استهدف أنحاء متفرقة في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأوروبي.

 

وتستهدف طائرات الاحتلال الآن مُحيط مستشفى "الأمل" في خان يونس، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف.

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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