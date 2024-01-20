ارتفاع حصيلة قتلى الحرس الثوري الإيراني بالغارة الإسرائيلية في دمشق إلى 5

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، عن ارتفاع عدد عناصره الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية في العاصمة السورية دمشق إلى خمسة.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري، فقد أشار إلى "استشهاد محمد أمين صمدي أحد ضحايا الهجوم الإرهابي الصهيوني في دمشق، وهو كان بين جرحى الجريمة الإرهابية الصهيونية في دمشق اليوم"، وذلك بسبب تأثره بـ"خطورة إصابته".
وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري، عن "استشهاد 4 من المستشارين العسكريين الايرانيين في غارة جوية صهيونية على العاصمة السورية دمشق"، وهم "حجت الله امیدوار، علي آقازادة، حسین محمدي وسعید كريمي".
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