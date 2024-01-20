"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت مهاجمة قاعدة عين الأسد غرب البلاد برشقة صاروخيّة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن مهاجمة قاعدة عين الأسد غرب العراق برشقة صاروخيّة، موضحة أنّ ذلك يأتي "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة".

وأكّدت في بيانها استمرارها في "دكّ معاقل العدو".

نقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول أميركي، إعلانه عن "إصابة أميركيين في قاعدة عين الأسد العراقية بجروح طفيفة جراء الهجوم على القاعدة".

هذا، وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أنّ 40 صاروخًا أطلقت تجاه قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم قوات أميركية".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، عن هجوم بالصواريخ يستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي، تأكيده أنّ "صواريخ باليستية ضربت قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أميركية بالعراق".