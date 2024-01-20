سموتريتش: الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية خطر وجودي لإسرائيل

رأى وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، أنّ "الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو دفع للمذبحة المقبلة وخطر وجودي لإسرائيل".

واعتبر أنّ "هناك إجماعًا واسعًا في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي"، مشيرًا إلى أنّ "على البيت الأبيض أن يتحرر من أوهام المفاهيم التي أدت إلى الكارثة في إسرائيل".

ويأتي ذلك في ويأتي ذلك مع تزايد الخلافات بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مسار الحرب على قطاع غزة ومسألة حل الدولتين.

وفي السياق، ذكر وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّ "إقامة دولة فلسطينية هو مكافأة لـ"الإرهاب" وخطر على إسرائيل وسيشجع على قتل اليهود"، على حدّ تعبيره.