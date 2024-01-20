قصف إسرائيلي يقتل 5 في مبنى سكني بدمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بسقوط 5 قتلى باستهداف إسرائيلي لمبنى بالعاصمة دمشق.

وقال المرصد ومقره لندن في بيان: «دوى انفجار عنيف في حي المزة فيلات، غربي العاصمة دمشق، ناجم عن استهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مؤلف من 4 طوابق، مما أدى إلى مقتل 5 في حصيلة أولية».

وأضاف: «لا يعلم إذا ما كان القتلى من حركة الجهاد الإسلامي أو الحرس الثوري الإيراني، أو حزب الله اللبناني. كما أدى الاستهداف إلى تدمير المبنى بشكل كامل، وكان يضم اجتماعا لقيادات مقربة من إيران».

ووفق المرصد، «يعرف الحي بكونه حيا أمنيا، ويضم قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران».