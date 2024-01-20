تقرير أممي يتهم الدعم السريع بقتل 15 ألف سوداني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم تقرير للأمم المتحدة قوات الدعم السريع بقتل ما يقرب من 15 ألف شخص في مدينة واحدة، بمنطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية.

وأرجع التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ارتفاع عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية تابعة للدعم السريع، وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكتب المراقبون في التقرير أن الجنينة شهدت بين أبريل ويونيو من العام الماضي «أعمال عنف مكثفة»، واتهموا قوات الدعم السريع باستهداف قبيلة المساليت العرقية الإفريقية في هجمات «قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات، وقالت إن أيا من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة.

ولم ترد قوات الدعم السريع على الفور على طلب للتعليق من رويترز.

وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا «تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قبل قوات الدعم السريع».

ورصدت وكالة الأنباء الإنجليزية رويترز، العام الماضي، أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي، والتي ارتكبت في غرب دارفور.

وفي مئات المقابلات، وصف ناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كلم من المدينة إلى الحدود مع تشاد بينما كان الناس يفرون.

وتضمن تقرير المراقبين روايات مماثلة، وقالوا إنه في الفترة بين 14 و17 يونيو، فرّ حوالي 12 ألف شخص من الجنينة سيرا على الأقدام إلى أدري في تشاد. وكان المساليت يشكلون الغالبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.

وأشار المراقبون: «عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، تم فصل النساء والرجال، وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وأطلقت قوات الدعم السريع النار عشوائيا على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار».

وجاء في التقرير «تم استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وإذا تبين أنهم من المساليت، يتم إعدام كثير منهم بعد إجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي.

كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال».

وتكلم جميع من تحدث للمراقبين عن «كثير من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان». كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية «واسعة النطاق» مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة، إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوبي أمدجراس.