تشييع فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية في الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - الضفة الغربية (وكالات)

شيع فلسطينيون، أمس، الفتى توفيق عجاق الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية وقُتل بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وقُتل الفتى توفيق عجاق، البالغ 17 عاماً، أمس الأول بنيران إسرائيلية في بلدة المزرعة الشرقية إلى الشرق من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» وأقاربه. ويحمل الفتى جواز سفر أميركياً، حسبما أفاد كلّ من والده ورئيس البلدية حسن زبن. ولُفّ جثمان الفتى بعلم فلسطيني وزُين بالأزهار قبل أن يسير به المشيعون عبر كرم من أشجار الليمون.

وأعرب البيت الأبيض عن «قلقه البالغ» إزاء تقارير عن مقتل فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية بنيران إسرائيلية في شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيين: «نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير.. المعلومات شحيحة حتى الآن، وليست لدينا معلومات وافية حول ما حدث بالضبط».

من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، إنه «في وقت سابق اليوم تلقينا تقارير تفيد بأن شرطياً خارج الخدمة ومدنيا فتحا النار باتجاه فلسطيني يُشتبه في إقدامه على رشق حجارة في المزرعة الشرقية، وكان جندي إسرائيلي موجوداً في المكان»، مشيراً إلى أن تحقيقاً قد فُتح في هذه الواقعة.