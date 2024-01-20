مصر والنرويج: حشد المزيد من الدعم الدولي الإنساني إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

اتفق وزيرا خارجية مصر والنرويج سامح شكري وإسبن بارث إيدي، أمس، على تكثيف التنسيق والتعاون بين مصر والنرويج من أجل حشد المزيد من الدعم الدولي الإنساني لقطاع غزة.

وتناول الوزيران، في اتصال هاتفي، بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وأكد الوزيران مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، وكذا حشد الدعم الدولي اللازم، من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل ومستدام.

وتطرقا إلى عمل لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل عضوية البلدين في اللجنة، حيث تمَّ التوافق على تكثيف التنسيق والتعاون بين البلدين. وأكد شكري على التزام مصر الراسخ ومنذ بدء الأزمة بمواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية، ومع الأطراف الدولية المهمة، لإزالة العوائق أمام عملية دخول المساعدات، مشدداً على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل من قبل المجتمع الدولي لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية لإنجاح مهامها المنوطة بها، بموجب قرار مجلس الأمن لتسريع إرسال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

إلى ذلك، أكد شكري، في اتصال هاتفي آخر مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار يظل هو السبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم في غزة، والحد من تزايد العنف في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الوزيرين ناقشا التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وأمن الملاحة، وتوافقا على أهمية تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وإذكاء جهود خفض التصعيد مع الأطراف المختلفة، دعماً لركائز السلم والأمن الإقليمي والدولي.