"النشرة": إصابات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للجيش بمنطقة كفرا الجنوبية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، بأنّ "مسيّرة إسرائيليّة نفّذت غارة استهدفت سيّارةً عند مفرق صربين في منطقة كفرا، بالقرب من حاجز للجيش اللبناني، ما أدّى إلى وقوع إصابات".

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